Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Сюрприз от доллара: что происходит на рынке валют

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 08:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 16 февраля
Куря доллара 16 февраля
Куря доллара 16 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 16 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,24 грн;
  • 1 евро – 32,02 грн;
  • 1 злотый – 7,11 грн.;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 29 копеек, евро – на 30 копеек. Курс злотого и рубля снизился на одну копейку.

Реклама

Что было с курсом на межбанке?

Американская валюта вышла на торги во вторник, 15 февраля, со значениями 28,48/28,50 грн, а к закрытию межбанка сбросила по 27 копеек в покупке и продаже — 28,21/28,23 грн.

Реклама

Евро открыл межбанк в диапазоне 32,21/32,23 грн, а к концу дня подешевел до 31,94/31,96 грн в покупке и продаже.

Что будет с курсом на этой неделе?

Именно из-за психологического нагнетания вокруг слухов о российской агрессии курс доллара показал такой скачок, экономических причин для этого нет – таково мнение инвестаналитика Сергея Фурсы.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует, что на этой неделе курс гривни будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро с высокой долей вероятности ослабнет до 31,85 грн.

Реклама

Ранее мы писали, как девальвация гривни повлияет на продажу недвижимости и как не остаться без денег в случае реального вторжения России в Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Курс доллара устроил настоящие "качели": что происходит с гривней София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Сюрприз от доллара: что происходит на рынке валют Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Цены на газ в Европе с треском рухнули – при чем тут Украина Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44073.36

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3140.21

Litecoin (LTC)

129.4

Ripple (XRP)

0.84

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

Цитата на segodnya.ua
Сергей Фурса Инвестиционный банкир
Что будет с долларом?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,85
19,05
35,68
35,18
34,99
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять