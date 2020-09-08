Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую "накрыли" в конце августа, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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Так, организатору, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины – совершение преступления группой лиц;

ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – мошенничество с финансовыми ресурсами;

ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – отмывание доходов.

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. При этом магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.

Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

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При этом СБУ не раскрывает название пирамиды, но на опубликованных ранее фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации:

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее новости "Сегодня", что на рынке недвижимости тоже активизировались мошенники:

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