Українська
$ 27,75
32,81
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды

8 сентября, 16:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Подозрения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую "накрыли" в конце августа, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Реклама

Так, организатору, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

  • ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины – совершение преступления группой лиц;
  • ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – мошенничество с финансовыми ресурсами;
  • ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – отмывание доходов.

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. При этом магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.

Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

В тренде
В Украине дорожает доллар, а курс евро ползет вниз
Реклама

При этом СБУ не раскрывает название пирамиды, но на опубликованных ранее фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации:

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее новости "Сегодня", что на рынке недвижимости тоже активизировались мошенники:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мошенничество СБУ пирамида правоохранители мера пресечения B2B Jewelry
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Долой стереотипы: профессия – работник ломбарда
Долой стереотипы: профессия – работник ломбардаФинансы
Нацбанк упрощает расчеты: какие купюры и монеты выведут из оборота
Нацбанк упрощает расчеты: какие купюры и монеты выведут из оборотаФинансы
Доллар в Украине вырос до максимума за месяц
Доллар в Украине вырос до максимума за месяцФинансы
Сумму возмещения вкладов физлиц повысят в три раза
Сумму возмещения вкладов физлиц повысят в три разаФинансы
Может начаться ажиотаж: чего украинцам ждать от курса доллара
Может начаться ажиотаж: чего украинцам ждать от курса доллараФинансы
В Украине подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять