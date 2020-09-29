Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять

29 сентября, 10:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рядом банкнот нельзя будет расплатиться уже с 1 октября

После запланированного Нацбанком вывода из обращения с 1 октября монет номиналом 25 копеек и старых банкнот их можно будет бесплатно обменять на другие монеты и банкноты. Обмен будет возможным в течение трех лет, но только в первый год осуществить его получится в любом отделении банка.

Реклама

Сроки и правила обмена выведенных из обращения денежных знаков:

  • до 30 сентября 2021 года включительно: обменять можно во всех банках Украины;
  • до 30 сентября 2023 года включительно: обменять можно только в НБУ и уполномоченных банках. Это – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

Рассчитываться такими денежными знаками можно исключительно до 1 октября 2020 года.

Как выглядят купюры, которые выведут из обращения?

  • 5 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

  • 10 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;
Реклама

  • 20 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

  • 50 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

В тренде
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги
  • 100 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

  • 200 гривен 2001 года выпуска, в обращении с 2001 года

Реклама

Что еще сделает НБУ?

С 1 октября 2020 года Нацбанк будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Такими деньгами по-прежнему можно будет рассчитываться – они просто не будут возвращаться в оборот после попадания в банки.

Ранее Нацбанк в ходе оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни уже:

А о том, в каких банках принимают старые и порванные деньги и что делать, если в кассе нет нужного номинала, узнавайте и сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги НБУ банки гривня монеты обмен наличность банкноты купюры

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действия
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действияФинансы
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходов
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходовБизнес
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины
Глава Минфина оценил вероятность дефолта УкраиныФинансы
Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будет
Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будетФинансы
Доллар в Украине стал еще дороже: курс НБУ
Доллар в Украине стал еще дороже: курс НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять