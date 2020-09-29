Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять

Рядом банкнот нельзя будет расплатиться уже с 1 октября

После запланированного Нацбанком вывода из обращения с 1 октября монет номиналом 25 копеек и старых банкнот их можно будет бесплатно обменять на другие монеты и банкноты. Обмен будет возможным в течение трех лет, но только в первый год осуществить его получится в любом отделении банка.

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Сроки и правила обмена выведенных из обращения денежных знаков:

до 30 сентября 2021 года включительно: обменять можно во всех банках Украины;

до 30 сентября 2023 года включительно: обменять можно только в НБУ и уполномоченных банках. Это – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

Рассчитываться такими денежными знаками можно исключительно до 1 октября 2020 года.

Как выглядят купюры, которые выведут из обращения?

5 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

10 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

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20 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

50 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

100 гривен 1992 года выпуска, в обращении с 1996 года;

200 гривен 2001 года выпуска, в обращении с 2001 года

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Что еще сделает НБУ?

С 1 октября 2020 года Нацбанк будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Такими деньгами по-прежнему можно будет рассчитываться – они просто не будут возвращаться в оборот после попадания в банки.

Ранее Нацбанк в ходе оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни уже:

вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек;

начал заменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами;

обновил дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;

ввел в обращение новую банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.

А о том, в каких банках принимают старые и порванные деньги и что делать, если в кассе нет нужного номинала, узнавайте и сюжета "Сегодня":

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