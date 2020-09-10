США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций по Крыму

Банк провел несколько платежей для компаний под санкциями

Министерство финансов Соединенных Штатов оштрафовало компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – дочернее предприятие германского Deutsche Bank, на сумму более 583 тыс. долларов за нарушение американских санкций, введенных из-за оккупации Россией украинского Крыма. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

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Речь фактически идет о двух штрафах.

Компания должна заплатить 157 тыс. долларов за то, что обработала крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший "имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре" (нефтяная компания-трейдер IPP Oil Products). По мнению США, у DBTCA были основания полагать, что такой имущественный интерес присутствует, но она не приняла меры, чтобы исключить это.

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Еще 425 тыс. долларов дочка Deutsche Bank заплатит за то, что провела целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка, который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.

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В 2014 году США ввели пакет санкций против Крыма и Севастополя с целью финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экспорт услуг, технологий и товаров попал под запрет, американским инвесторам было запрещено вести в Крыму какую-либо деятельность. Новый пакет также предоставил министру финансов США право применять санкции против частных лиц и компаний, работающих в Крыму.

Напомним, 9 сентября Европейский Союз еще на 6 месяцев продлил "крымские санкции" против России, которые были введены за подрыв территориальной целостности Украины.

Мы также сообщали, что американская компания Amazon заплатит более 134 тысяч долларов штрафа за нарушение санкций США против России, Сирии и Ирана, в частности, за поставку товаров и услуг в оккупированный Россией Крым.

Все подробности в спецтеме Новые санкции США против России

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