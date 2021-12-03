Срочно нужна передышка: что происходит с долларом и евро на межбанке

На следующей неделе рынок может испытать на прочность уровень 27,5 гривен за доллар

Эксперты рассказали, что будет с долларом в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару и евро в пятницу, 3 декабря, на открытии межбанка установились на уровне 27,31 грн/доллар и 30,89 грн/евро (покупка).

Пока доминирующей тенденцией остается рост до 27,5 гривен за доллар, объяснил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Он считает, что откаты сейчас используются для покупок иностранной валюты. Однако на рынке недавно прошла небольшая коррекция при общем снижении торговой активности.

"Высокие темпы девальвации, которые продемонстрировала гривня, требуют передышки и накопления гривны для покупок", – говорит эксперт.

В то же время макропоказатели остаются прежними, среди них заложенные данные по среднему курсу 28,6 гривен за доллар. Андрей Шевчишин в ближайшее время ожидает волатильность курса на диапазоне 27,3-27,4 грн за доллар.

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Что будет с курсом в декабре

Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

Он считает, что более вероятным сценарием будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Как нам ранее рассказал президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко, гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому он предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.