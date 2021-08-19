Спрос на доллары вырос – что будет с курсом гривни

Предложение валюты на межбанковском валютном рынке уступило спросу, продавцы пользуются ситуацией

Доллар развернулся к росту / Фото: Getty Images

Доллар 19 августа после снижения по официальному курсу немного подрос на межбанке и торгуется в районе 26,63-26,65 грн. Спрос на американскую валюту превышает ее предложение за счет выхода на рынок основных покупателей, поэтому продавцы пытаются поднять котировки. Скорее всего, в конце недели доллар к гривне будет укрепляться к уровню 27,05 грн. Евро может вырасти до отметки 32,05 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он напомнил, что в предыдущие дни спрос на доллары и евро на межбанке формировал в основном Национальный банк Украины (НБУ). С начала августа регулятор выкупил около 130 млн долларов. Для сравнения: за весь июль НБУ приобрел 188 млн долларов.

"Вероятно, пока на межбанк не выйдут нерезиденты, Нацбанк продолжит поддерживать доллар. Такая политика на руку экспортерам, которые понесут убытки в случае значительного укрепления гривни", – считает Гойлов.

Как изменился межбанковский курс доллара за месяц

Прогноз на сегодня

Котировки межбанка, по расчетам Minfin, будут в пределах 26,55-26,75 грн/долл. и 30,9-31,25 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

Доллар : 26,55-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний;

: 26,55-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний; Евро: 30,9-31,45 грн в банках, 31-31,4 – в обменниках финкомпаний.

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Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете: