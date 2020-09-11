Спрос на доллары растет: эксперты предупредили о девальвации гривни

К зиме усилится влияние экспортеров и импортеров на валютный рынок

Курс доллара в Украине уже стремится к годовым максимумам, а к зиме гривня может девальвировать еще сильнее. При этом, как считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, к концу года вырастет влияние импортеров и экспортеров на курс гривни.

"В сентябре-ноябре увеличится экспорт зерна, а ближе к концу года должен оживиться и импорт, ибо наша экономика постепенно начинает приспосабливаться к жизни в условиях кризиса. Это означает рост спроса на валюту и плавную девальвацию гривни, ведь экспортеры вряд ли станут продавать ее дешево, начнут придерживать. Их главным оппонентом станет Национальный банк. Его интервенции валюты не позволят курсу вырасти к концу года выше 28 грн/доллар. То есть роль этих двух факторов возрастет. Но рост импорта повысит спрос на валюту со стороны "тени", что станет ослаблять гривню. Остальные факторы влияния, соответственно, уменьшатся, например потенциал Минфина, МВФ. Потенциал влияния населения и трудовых мигрантов вряд ли изменится", – объяснил Охрименко.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин согласен, что усилится потенциал влияния на курс экспортеров-импортеров и Нацбанка и ослабеет со стороны Минфина и нерезидентов. Также он допускает рост активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту. А это опять же усилит давление на курс.

"Ожидаю, что в декабре гривня ослабеет, курс будет в коридоре 28,5-29,5 грн/доллар, – говорит Шевчишин. – Многое будет зависеть от действий Национального банка: станет он удерживать курс на нижней границе коридора или позволит ему подняться до верхней".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Восемь факторов, которые повлияют на курс доллара в Украине".

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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