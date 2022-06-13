Спекулянты меняют правила игры – что происходит с долларом на черном рынке

Рассказываем, что происходит с американской валютой на черном рынке 13 июня

Курс доллара на черном рынке изменил направление / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке Украины снова взял курс на рост после небольшого спада до 35,3 грн/долл.

Об этом говорится в данных специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на полдень понедельника, 13 июня, средний курс продажи американской валюты составляет 35,43 грн/долл, а курс покупки – 35,22 грн/долл.

Курс доллара пошел вверх 13 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений составляет 35,2 грн/долл, а самый высокий – 35,7 грн/долл.

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Обменники откажутся принимать некоторые доллары

Раньше мы рассказывали, что ваши купюры могут не принять по нескольким причинам, среди которых и возраст долларов.

После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами, так что проверить старые доллары на подлинность очень трудно.

Банк к примеру, может не принять, но отправить их на обмен, однако с комиссией от 10 до 30% от номинала.

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Обмену подлежат:

доллары, разорванные на куски и склеенные;

те, которые не сохранили признаков платежности (например, изменения в портрете, нет защитной ленты, есть надписи, мешающие определению признаков платежности банкноты и т.п.);

с измененным начальным цветом, обожженные или прожженные;

залиты полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром или другими веществами;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком.

Вашу купюру также могут отправить на экспертизу в Нацбанк, если есть сомнение в ее подлинности. Это, в отличие от обмена, бесплатная услуга.

"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами и курсом доллара после рекордного поднятия учетной ставки и рассказывали, как у клиентки ПриватБанка украли все доллары со счета.