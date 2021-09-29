Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Сотрудницу ПриватБанка обвинили в мошенничестве – как "развели" клиента

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
29 сентября, 08:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как рассказал украинец, в отделении банка ему сообщили, что в скором времени кредитные карты "Универсальная" перестанут выдавать
На ПриватБанк пожаловался клиент
На ПриватБанк пожаловался клиент / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на сотрудника финучреждения, который вместо кредитной карты "Универсальная" с бесплатным обслуживанием путем обмана предложил оформить карту "Универсальная Gold" с ежемесячной оплатой в размере 20 грн.

Как написал клиент банка на сайте "Минфин", он обратился в отделение с просьбой перевыпустить кредитную карту "Универсальная", однако сотрудница рассказала, что эти карты в дефиците и скоро их не будет.

Реклама

"Поэтому предложила оформить карту "Голд" с ежемесячной оплатой за пользование в размере 20 гривен. Ну поскольку вариантов она мне не предоставила, пришлось соглашаться. Сегодня ради интереса пообщался в чате с оператором Приват24 и оказалось, что обычные карты не в дефиците, короче развели меня, получается", – написал клиент.

Что ответили в ПриватБанке

Клиенту пообещали разобраться в ситуации и отметили, что все сотрудники должны быть клиентоориентированными.

"Нам очень жаль, что после посещения отделения у вас остался неприятный осадок. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники были клиентоориентированными. Обязательно разберемся в данной ситуации, чтобы в дальнейшем ни вы, ни другой клиент не сталкивались с подобными ситуациями. О результатах проверки дополнительно вам сообщим", - написали под отзывом представители банка.

Реклама

Как мы писали ранее, мошенники украли через государственный ПриватБанк у клиентки 60 тысяч гривен. Они позвонили ей от имени службы безопасности банковского учреждения и с помощью простых манипуляций сняли деньги с ее счета.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Угроза мирового кризиса
Как Evergrande оказалась на грани краха

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Как хранить сбережения в Украине?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять