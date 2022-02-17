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Слишком много хотят? Украинцы назвали справедливую для себя зарплату

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 19:22
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Рассказываем, какую зарплату украинцы считают для себя справедливой и от чего это зависит
Кто хочет самую большую зарплату?
Кто хочет самую большую зарплату? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

28,6% украинцев считают справедливой зарплатой для себя сумму от 20 до 30 тысяч гривен. Среди них больше мужчин (33,5%), чем женщин (24,1%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, проведенного эксклюзивно для "Деньги Сегодня".

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Еще 24,1% опрошенных считают справедливой зарплатой для себя от 15 до 20 тыс. грн. Среди этих респондентов больше женщин (26,8%), чем мужчин (21,2%).

Прослеживается зависимость от размера населенного пункта – чем больше город, тем выше зарплату хочет человек.

Зарплату до 10 тысяч достойной считают только 4,1% опрошенных, среди них тоже больше женщин.

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От 10 до 15 тысяч хотят зарабатывать 12,4% респондентов, а еще 16,2% ответили, что справедливой считают зарплату от 30 до 50 тысяч гривен.

Зарабатывать более 50 тысяч хочет не так много опрошенных – только 9%, а 5,6% затруднились ответить на этот вопрос.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установите мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для владельцев Android.

Сколько нужно для комфортной жизни?

Ранее Gradus опросил украинцев и узнал, какая зарплата нужна им для комфортной жизни. Большинство респондентов ответили, что им нужно 25 тысяч гривен, а жители столицы назвали цифру 35 тысяч гривен.

В этом опросе также наблюдается зависимость уровня зарплаты от пола и размера населенного пункта.

"Сегодня" также писали, у кого в Украине самая маленькая зарплата, и рассказывали, какая профессия будет самой востребованной в 2022 году.

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