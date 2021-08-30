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Скучно не будет никому: что происходит с долларом на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 12:20
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Как говорят аналитики, на торгах по доллару преобладает предложение, а не спрос
Доллар на межбанке упал в цене
Доллар на межбанке упал в цене / Фото: УНИАН, Сегодня

После активного роста по официальному курсу доллар на межбанке подешевел – до 26,85 в покупке и до 26,87 в продаже.

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Как прогнозируют аналитики Минфина, на межбанке объем операций будет находиться в пределах не менее 130−160 млн долларов при заключении до 450−600 сделок.

"Сегодня на межбанке не будет скучно никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку, ни владельцам обменников финкомпаний", – отмечают аналитики.

30 августа на торгах по доллару преобладает предложение, что и отражается на котировках.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

  • В июле гривня укреплялась к доллару с декабря 2020 года, а к евро – с марта 2021-го.
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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