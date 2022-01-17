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Скучно не будет никому: что происходит с долларом и евро на межбанке

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17 января, 15:49
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Эксперт объяснил, почему рынок смотрит вверх по доллару и игнорирует достижение психологического уровня
Курс доллара на межбанке изменился
Курс доллара на межбанке изменился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару и евро в понедельник, 17 января, на межбанке установились на уровне 28,14 грн/доллар и 32,13 грн/евро (покупка).

До обеда Нацбанк выходил на торги с продажей доллара по 28,15 грн. Как считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, настроения инвесторов остаются негативными, рынок смотрит вверх по доллару и игнорирует достижение психологического уровня.

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"Сегодня (17 января – Ред.) выходной в США, поэтому активность на рынке снизится, да и распродажи нерезидентами украинского долга также стихнут. Такая расстановка сил позволит НБУ более эффективно сдерживать ослабление курса" – отмечает Андрей Шевчишин.

На прошлой неделе инвесторы устроили распродажи по еврооблигациям, доходность по которым превысила 10%. А уже в пятницу доходность в гривне, запрашиваемая покупателями, достигала 20%. С начала года нерезиденты вышли из ОВГЗ на сумму более 5 млрд грн.

Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

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Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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