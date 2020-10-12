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Ситуация с курсом доллара изменилась: прогноз на неделю

12 октября, 12:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Обстановка на валютном рынке будет зависеть от действий НБУ, считает аналитик

Курс доллара в Украине за неделю просел на всех сегментах валютного рынка, общее снижение составило в среднем 20 копеек. Так, официальный курс снизился до 28,21 грн, спрос/предложение на межбанке – до 28,21/28,24 грн, а средний курс в банках – до 28,20/28,30 грн. На этой неделе доллар продолжит снижение и достигнет 28,1 грн, а при некоторых условиях – 28 грн.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, тренд на валютном рынке сменился. И в случае, если НБУ продолжит политику прошлой недели и не будет выкупать излишки инвалюты, гривня будет планомерно укрепляться до 28 грн/долл.

"Причиной этому будет продажи доллара, которые сейчас сдерживают ожидания будущих интервенций НБУ по скупке доллар. Если эти ожидания не оправдаются, трейдеры будут сокращать позиции в долларе", – сказал Пархоменко.

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Напомним, в начале октября курс гривни вышел на минимум с сентября 2018 года. При этом в эксперты уже прогнозировали, что в октябре девальвация гривни замедлится.

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А о том, как украинцы реагировали на рост курса доллара и в чем они хранят сбережения – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня курс гривни курс доллара прогноз курса доллара Максим Пархоменко

Источник: Сегодня

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