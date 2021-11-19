"Ситуация на границах заставляет нервничать": что будет с долларом с 22 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 ноября

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 22 ноября:

19.11 22.11 Изменение 1 доллар США 26,44 грн 26,57 грн +0,13 1 евро 29,97 грн 29,98 грн +0,01

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 19 ноября, доллар подорожал на 13 копеек, а евро – на 1 копейку.

Реклама

Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов, поэтому стоимость украинских еврооблигации падает, отражая растущие для нерезидентов риски.

По данным НБУ, за последние пять дней, нерезиденты продали гривневых ОВГЗ на сумму 1,86 млрд гривен, что также угрожает стабильности гривны. По словам Андрея Шевчишина, на валютном рынке появляются активные покупатели.

"В ближайшее время, под действием негативных факторов, гривна может ослабить позиции до отметки 26,6 гривен за доллар", – говорит Андрей Шевчишин.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.