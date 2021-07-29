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"С виду копия качественная". Дубилет и создатель Приват24 запускают необанк в Азербайджане

29 июля 2021 7:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Первым клиентом компании Fintech Farm стал азербайджанский Unibank

Дмитрий Дубилет является одним из создателей Монобанка. Коллаж: "Сегодня"

Дмитрий Дубилет является одним из создателей Монобанка. Коллаж: "Сегодня"

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет вместе с создателем Приват24 Александром Витязем и третьим соучредителем Николаем Безкровным запускают компанию Fintech Farm, которая разработала платформу для запуска необанков.

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Об этом пишет AIN.UA.

Fintech Farm продает свою платформу банкам. Первым клиентом компании стал азербайджанский Unibank – он запускает проект Leobank.

Что известно о Leobank

  • Запуск запланирован на конец сентября;
  • Leobank похож на monobank (лендинги продуктов, интерфейс, кешбек и большой кредитный лимит);
  • разработка находится в Украине;
  • выходить на украинский рынок Fintech Farm не планирует.

В свою очередь сооснователь monobank Олег Гороховский сказал, что о запуске Fintech Farm он не знал.

"Теперь Дмитрий просто обязан повторить наш украинский успех в Азербайджане, так как с виду копия качественная", – сказал Гороховский.

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Тем временем украинский сервис Portmone Group продают компании Kaspi Pay, которая принадлежит крупнейшей финтех-компании Казахстана Kaspi.kz. Сумма сделки пока не разглашается.

Ранее мы также писали, что государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины по итогам первых пяти месяцев 2021 года. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

А о том, как в Украине изменится прожиточный минимум и потребительская корзина, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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