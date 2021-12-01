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Рынок в замешательстве: что происходит с долларом и евро на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
1 декабря, 13:37
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Как рассказал эксперт, на нерезидентов, которые продолжают выходить из украинских бумаг, давят несколько рисков
Доллар может подорожать до 27,5 грн
Доллар может подорожать до 27,5 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару и евро в среду, 1 декабря, на открытии межбанка установились на уровне 27,17 грн/доллар и 30,73 евро/доллар (покупка).

Об этом говорится на сайте "Минфин".

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В то же время курс продажи доллара и евро составляет 27,19 и 30,75 грн соответственно.

Как говорит руководитель аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас рынок находится в замешательстве после коррекции, которая была 30 ноября. При этом он сохраняет движение в зону 27,5 грн за доллар.

"Очевидно, что распродажа валюты со стороны госбанков была спровоцирована покупкой полугодовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для рефинансирования долга", – говорит Шевчишин.

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По его словам, сейчас рынок также подогревают опасения политической дестабилизации и сохраняющиеся риски агрессии на восточных границах страны. Он считает, что эти риски давят на нерезидентов, которые продолжают выходить из украинских бумаг.

В ближайшее время эксперт ожидает колебание курса гривни в диапазоне 27,15-27,30 грн за доллар, с возможным ростом до 27,5 грн за доллар.

Что будет с курсом доллара в декабре?

Как ранее "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

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Он считает, что для этого нужны такие факторы как дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США, рост доллара, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства. В этом случае скачок курса до 28 уже до конца года не исключен.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Как ранее выяснили "Сегодня", гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому эксперты предлагают постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

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