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Рухнул ниже 27 грн: НБУ рассчитал курс доллара на 14 декабря

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 17:50
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 декабря
Что будет с курсом 14 декабря
Что будет с курсом 14 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 14 декабря:

13.1114.12Изменение
1 доллар США27,02 грн26,88 грн-0,14
1 евро30,45 грн30,32 грн-0,13

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 13 декабря, доллар подешевел на 14 копеек, а евро, на 13 копеек.

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Что будет с курсом дальше?

По словам эксперта "Сегодня" руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, после падения доллара ниже 27 грн возникнет уже спекулятивный спрос, который поднимет котировки выше.

А руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний ранее рассказал, что скачек американской валюты выше 28 грн за доллар до конца года – вполне возможен. Однако более вероятно, по мнению эксперта, доллар откатится к 26,5 грн до конца 2021 с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

На курс доллара в Украине повлияет и недавняя встреча президентов Байдена и Путина, мы также писали о том, что будет с долларом в ближайшее время.

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