Рухнул ниже 27 грн: НБУ рассчитал курс доллара на 14 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 14 декабря:
|13.11
|14.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,02 грн
|26,88 грн
|-0,14
|1 евро
|30,45 грн
|30,32 грн
|-0,13
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 13 декабря, доллар подешевел на 14 копеек, а евро, на 13 копеек.
Что будет с курсом дальше?
По словам эксперта "Сегодня" руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, после падения доллара ниже 27 грн возникнет уже спекулятивный спрос, который поднимет котировки выше.
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А руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний ранее рассказал, что скачек американской валюты выше 28 грн за доллар до конца года – вполне возможен. Однако более вероятно, по мнению эксперта, доллар откатится к 26,5 грн до конца 2021 с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.
На курс доллара в Украине повлияет и недавняя встреча президентов Байдена и Путина, мы также писали о том, что будет с долларом в ближайшее время.