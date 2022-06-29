"Рубль оказался никому не нужен": как укрепление валюты влияет на простых россиян

Рассказываем, сколько стоит валюта агрессора и почему ее укрепление никак не улучшает жизнь агрессора

Рубль укрепляется уже неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

29 июня российский рубль на бирже упал до показателей мая 2015 года. Что касается евро, то его значение опустилось до показателей апреля 2015 г. (ниже 53 руб.).

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, в полдень стоимость американской валюты была 51,08 руб. за доллар. Открытие было на уровне 51,8 руб, а наименьшее значение — 50,1 руб.

Динамика курса доллара 28-29 июня / Фото: скриншот

Однако, как рассказал одному из российских СМИ экономист Константин Селянин, валюта укрепляется, но в выигрыше не остается никто. По его словам, парадоксальное падение курса доллара выглядит аномально и оно нежелательно для РФ в целом.

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Среди причин падения, которые следует выделить:

импорт с начала войны против Украины упал на 89%;

импортеры, как покупатели валюты на рынке, ушли так же, как иностранцы. Объем выручки экспортеров при этом удалось сберечь;

Китай и Индия нарастили покупку российской нефти и газа. Соответственно размер денежной выручки российских компаний существенно возрос;

экспортеры конвертируют доход в рубли, поэтому валюты много на рынке, это и укрепило рубль.

Фактически россияне должны были бы радоваться низкому курсу, но наряду с падением стоимости американской валюты столь же резкого снижения цен в магазинах они не наблюдают. Да и вообще, как утверждает российский эксперт, люди не чувствуют двукратного укрепления рубля: импортные товары не подешевели вдвое и сделки с долларом проходят по более высокому курсу.

"Доллар в России оказался никому не нужным из-за ограничений", – сказал он.

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Катастрофический спад в экономике РФ

Как рассказал финансист, эксперт по инвестициям Андрей Мовчан в интервью DW, экономика РФ переживает нелегкий период. Проявляется это в следующих аспектах:

1. Курс валют напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Но сейчас в РФ валюта не свободно конвертируема. Поэтому когда крупнейшие потребители валюты отрезаны от российского рынка, то валюта фактически никому не нужна.

"Ее запретили покупать, поэтому она стала дешевле. Однако продавать ее все равно надо. Вся валюта, которая приходит в страну при продаже углеводородов и другого сырья, принудительно оказывается на рынке из-за правил продажи валютной выручки. А покупать ее особо некому, потому что всем, кто мог это сделать, это запретили. Соответственно, цена валюты сильно падает", – сказал Мовчан.

2. В последнее время импорт в Россию упал больше чем вдвое, что говорит об изменениях в потреблении. Домохозяйства, промышленные предприятия и бизнес закупают вдвое меньше, чем три месяца назад.

"А значит, и потребляют они вдвое меньше, чем три месяца назад. Это свидетельствует, что в экономике начался катастрофический спад", — подытожил эксперт.

Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрировали ряд законов, которые полностью запрещают оборот кровавой валюты в Украине и ее использование для международных переводов и расчетов.

Раньше мы рассказывали, зачем оккупанты навязывают свою валюту на территории Украины.