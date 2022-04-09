Россияне в панике! Первый крупный банк в ЕС закрывает счета клиентов из РФ

Банк закрывает брокерские счета не только россиян, ограничения касаются и белорусов

Ограничения распространяются и на белорусских граждан / Фото: Getty Images, linkedin.com, Коллаж: Сегодня

С 6 июня датский Saxo Bank закроет все брокерские счета клиентов из России. Если до сих пор россияне сами не выводят свои деньги из банка, Saxo перескажет все их средства на счета, которые были указаны ранее.

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на сообщения в профильных чатах и источники.

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Заметим, что сам датский банк занимается брокерскими услугами и инвестициями. Вышеупомянутые ограничения распространяются и на белорусов. Однако если граждане обеих стран имеют резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

В банке отмечают, что он был "вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу". Однако если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод "подлежит дополнительной проверке".

Российские банки обходят санкции

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, банки России, попавшие под новые санкции в пятом пакете ЕС, пытаются обойти ограничения (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и банк "Открытие").

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Да, они начали передавать иностранные активы своим клиентам брокерам. Таким образом, подсанкционные банки хотят продолжить торговлю ценными бумагами.

Однако Ермак заверил, что все лазейки для страны-агрессора будут закрыты. Над этим, в частности, работает Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая отслеживает каждую попытку россиян миновать санкции.