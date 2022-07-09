Россия отремонтирует дороги в Украине — каким образом

Базовые инфраструктурные элементы в Украине обещают восстановить уже через год-полтора

В общей сложности восстановление дорог продлится около четырех лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На восстановление дорог Украине нужно 900 млрд грн. Эти деньги планируют брать из замороженных активов России.

Об этом сообщил заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью "Завтраку с 1+1".

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По его словам, в первую очередь восстановят дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласуется с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

В общей сложности восстановление продлится около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в "Укравтодоре" обещают восстановить уже через год-полтора.

Как сообщил заместитель главы "Укравтодора", в этом процессе помогает Украине Чехия.

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"Чехия передала два временных моста – на опорах складываем "лего-мост", по которому будут двигаться автомобили, один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста", – рассказал Андрей Ивко.

Россия в дефолте

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

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"Объявление дефолта – это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран", – заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Напомним, что война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как видно на примере зерна. Больше всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит голод.

Также мы рассказывали, что в России наблюдается страшный дефицит некоторых товаров, россияне прибегают даже к воровству.