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Россия отремонтирует дороги в Украине — каким образом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 19:27
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Базовые инфраструктурные элементы в Украине обещают восстановить уже через год-полтора
В общей сложности восстановление дорог продлится около четырех лет
В общей сложности восстановление дорог продлится около четырех лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На восстановление дорог Украине нужно 900 млрд грн. Эти деньги планируют брать из замороженных активов России.

Об этом сообщил заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью "Завтраку с 1+1".

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По его словам, в первую очередь восстановят дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласуется с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

В общей сложности восстановление продлится около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в "Укравтодоре" обещают восстановить уже через год-полтора.

Как сообщил заместитель главы "Укравтодора", в этом процессе помогает Украине Чехия.

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"Чехия передала два временных моста – на опорах складываем "лего-мост", по которому будут двигаться автомобили, один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста", – рассказал Андрей Ивко.

Россия в дефолте

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

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"Объявление дефолта – это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран", – заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Напомним, что война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как видно на примере зерна. Больше всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит голод.

Также мы рассказывали, что в России наблюдается страшный дефицит некоторых товаров, россияне прибегают даже к воровству.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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