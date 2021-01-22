Решения НБУ повлияли на курс доллара: что происходит на межбанке

Доллар 22 января укрепился на межбанке к отметке 28,18 гривни после того, как Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Вероятно, в ближайшее время курс останется в диапазоне 28,1-28,3 грн/долл. и при этом будет тяготеть к нижней границе диапазона.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

К 12:00 доллар на межбанке торговался на уровне 28,14-28,16 гривни, свидетельствуют данные Banker.

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По словам Шевчишина, НБУ также отметил прогресс в переговорах с миссией МВФ и высоко оценил шансы по пересмотру программы stand-by

"Сейчас на рынке это главная движущая сила. При подходе курса к отметке 28,3 гривни за доллар усиливаются продажи. Вместе с тем, и вниз курс не идет активно", – объяснил Шевчишин.

Он считает, что к моменту окончания январского локдауна на валютном рынке усилятся покупки импортеров для пополнения запасов товаров, а также для энергетического импорта.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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