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Решение КСУ и госдолг ударили по курсу гривни

28 октября, 11:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Специалист объяснил рост курса доллара на межбанке

Доллар после роста в официальных курсах 26 октября поднялся на межбанке к отметке 28,39 гривни за доллар. Вероятно, в ближайшее время доллар снова подорожает. В пользу ослабления украинской валюты играют такие факторы:

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    Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

      По мнению Шевчишина, решение КСУ, а также ситуация вокруг НАБУ могут стать "большой проблемой для Украины на пути сотрудничества с МВФ".

      "В следующем году это сотрудничество будет необходимым", – подчеркивает Шевчишин.

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      Напомним, ранее МВФ обновил прогноз экономики Украины и дал такой прогноз курса доллара к гривне на период до 2025 года:

      • 2020 год – 27,20 грн;
      • 2021 год – 28,12 грн;
      • 2022 год – 27,96 грн;
      • 2023-2025 годы – 28,10 грн.
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      А Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года.

      О том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

      Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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      доллар межбанк валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

      Источник: Сегодня

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