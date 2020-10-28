Решение КСУ и госдолг ударили по курсу гривни

Доллар после роста в официальных курсах 26 октября поднялся на межбанке к отметке 28,39 гривни за доллар. Вероятно, в ближайшее время доллар снова подорожает. В пользу ослабления украинской валюты играют такие факторы:

критически низкое размещение ОВГЗ – спрос на бумаги упал, несмотря на рост доходности;

решение Конституционального суда по электронному декларированию ;

; данные о росте госдолга в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд гривен и падении в валютном на 2,3 млрд долларов.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению Шевчишина, решение КСУ, а также ситуация вокруг НАБУ могут стать "большой проблемой для Украины на пути сотрудничества с МВФ".

"В следующем году это сотрудничество будет необходимым", – подчеркивает Шевчишин.

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Напомним, ранее МВФ обновил прогноз экономики Украины и дал такой прогноз курса доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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А Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года.

О том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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