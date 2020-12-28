Ради "доступной ипотеки" под 7% создали госкомпанию

В Украине для реализации проекта "доступной ипотеки" под 7% создали ПАО "Украинская финансовая жилищная компания". Устав компании подписал министр финансов Сергей Марченко.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Новая компания, в частности, нужна для привлечения банков в программу. Возглавил ПАО экс-замминистра финансов Василий Шкураков.

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Ранее Шкураков объяснял, что правительство планирует с помощью акционерного общества выдавать банкам займы под 5% для "доступной ипотеки". То есть, маржа банкиров составит 2%. При этом деньги возьмут не напрямую из госбюджета, а заработают и одолжат банкам под низкую ставку.

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Напомним, новости "Сегодня" также разбирались, кто может рассчитывать на дешевую ипотеку в Украине, и каким банкиры видят идеального заемщика.

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