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ПУМБ покупает Idea Bank — сделку планируют завершить к марту 2022

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
10 ноября, 21:30
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После завершения сделки АО "Идея Банк" будет в составе ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура
Сделка завершится после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета/Фото: Facebook/ПУМБ
Сделка завершится после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета/Фото: Facebook/ПУМБ

ПУМБ согласовал условия приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S. A — владельцем актива.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Когда завершат сделку?

Стороны планируют завершить сделку до конца первого квартала 2022 года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Покупка актива — большой плюс

По словам председателя правления ПУМБ Сергея Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.

"Наша цель — синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", — отметил Сергей Черненко.

Бренд Идея Банка не исчезнет

После завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме.

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"Процесс интеграции будет проходить поэтапно в течении 3-5 лет и будет максимально комфортным для наших клиентов, партнеров и работников. На данном этапе в зоне нашего внимания – стабильность инфраструктуры ПУМБ и Идея Банк, дальнейшее развитие диджитал каналов банков и предоставление качественного и надежного сервиса клиентам", — подчеркнул председатель правления ПУМБ.

Открытие счета в ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк ввел открытия счетов в "ПУМБ Online" через приложение "Дія". Основная цель – сделать работу с банком простой, удобной и без лишних бумаг.

Регистрация новых клиентов банка занимает всего несколько минут. Все, что необходимо сделать – установить на смартфон приложение "ПУМБ Онлайн" (Android або іOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов в приложении "Дія". После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую виртуальную карту "всеКАРТА". После активации карты, клиент банка сможет 24/7, без очередей, перерывов на обед и карантинных ограничений решать все свои финансовые вопросы: открывать депозит в мобильном приложении, без ограничений и комиссий переводить средства с карты на карту любого банка, оплачивать коммунальные услуги, оплачивать кредиты и другие банковские услуги.

Процесс регистрации в ПУМБ через приложение "Дія" не требует никаких бумаг, а открытие и обслуживание дебетовой карты "всеКАРТА" – бесплатны.

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