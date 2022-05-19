Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Профессии будущего: кто будет нужен Украине через 5 лет

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 10:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие профессии станут наиболее популярными в мире к 2030 году
К 2030 году рынок труда претерпит немалые изменения
К 2030 году рынок труда претерпит немалые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течении ближайшего десятилетия в Украине вырастет спрос на специалистов, работающих в сфере технологий, энергетики, медицины, развлечений, аналитики и информационной безопасности.

Так, Бюро статистики США уже составило конкретный список профессий, которые с годами будут становиться все более популярными.

Реклама

В этот список входят:

  • специалисты в сфере альтернативной энергетики. Спрос на квалифицированный персонал в области ветроэнергетики вырастет на 61%. В основном это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики;
  • киноиндустрия. Спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%, потребуются также цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино;
  • медсестры. Число рабочих мест для младшего медперсонала возрастет до 52%. Потребуются медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, к обязанностям которых относится проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов;
  • швейцары, продавцы билетов;
  • повара. Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти вдвое, в частности, особенно нужны будут повара в ресторанах;
  • агенты и бизнес ассистенты публичных личностей. Востребованность таких специалистов вырастет на 46%;
  • костюмеры. В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярнее на 44%;
  • тренеры и инструкторы по фитнесу;
  • плотники;
  • реабилитологи. Особенно популярной будет профессия помощника по восстановлению после травм;
  • визажисты. В основном это специалисты по макияжу в кино, театре;
  • спортсмены;
  • аналитики;
  • специалист по информационной безопасности. Спрос на эту деятельность не потеряет своей актуальности и через 10 лет и возрастет на 33%;
  • сиделки. Прогнозируемый спрос на них вырастет на 34%;
  • работники нефтегазовой отрасли. Традиционные источники будут преобладать на мировом рынке, так что попт на работников сферы добычи, переработки нефти и газа может возрасти к 2030 году на 30%;
  • работники сферы отдыха и развлечений и видеоредакторы;
  • специалисты по уходу за животными. Спрос вырастет на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.

Оснований для увольнения увеличилось

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.

Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие человека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Реклама

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, когда возобновится бизнес в нашем государстве.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29299.21

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1965.24

Litecoin (LTC)

68.55

Ripple (XRP)

0.41

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять