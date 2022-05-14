ПриватБанк вернул популярную до войны услугу — кто может ею воспользоваться

Услугой можно воспользоваться уже с сегодняшнего дня, 14 мая

Услуга будет доступна не только в приложении банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Приват24 вернул услугу продажи ж/д билетов в приложении. Решение согласовали совместно с "Укрзализныцей".

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Реклама

Услуга доступна уже от сегодня, 14 мая. Покупать билеты на поезд комфортным способом украинцы могут:

в приложении Приват24;

на сайте bilet.pb.ua;

в любом из более 9800 отделений;

благодаря терминалам самообслуживания банка.

Предварительная продажа билетов

12 мая Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на поезда. Можно приобрести проездной документ на 20 дней заранее.

Предварительная покупка билетов доступна на рейсы из разных населенных пунктов Украины. Больше всего поездов в списке – из Киева и в столицу, доступны также поезда из:

Реклама

Днепра;

Ивано-Франковска;

Львова;

Ковеля;

Сум;

Кропивницкого;

Кременчуга.

Билеты можно заказать на официальном сайте перевозчика.

Ранее "Сегодня" писали, что в начале мая Россия нанесла ракетные удары по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины.

Также мы рассказывали, как в Приват24 добавить карту другого банка.