ПриватБанк прекратит работу сервисов — какая причина

В частности, перевести средства с карты на карту:

Пополнить мобильный можно:

Выполнить платеж по реквизитам можно с помощью:

терминала самообслуживания банка;

кассой его отделения.

Ограничение от ПриватБанка

Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

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Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

Напомним, что 27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.