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ПриватБанк может уволить тысячи сотрудников и закрыть отделения

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 07:20
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В профсоюзе банка просят решить проблему другим путем, например, оптимизацией расходов на рекламу
ПриватБанк начнет увольнять сотрудников. Коллаж "Сегодня"
ПриватБанк начнет увольнять сотрудников. Коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк может до 2024 года избавиться от 300 отделений и уволить более 6 тыс. человек.

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Согласно утвержденной Кабмином стратегии, которую "хороший" банк должен успеть выполнить до приватизации, у банка должно быть 1250 отделений и около 15,5 тыс. сотрудников.

Такие меры помогут учреждению сократить расходы (до 8,3 с 11,4 млрд грн) и привести банк к целевой модели "хорошего" банка.

Профсоюз банка просит не увольнять сотрудников

В профсоюзе предлагают оптимизировать затраты на:

  • содержание автопарка;
  • охрану;
  • финансирование пиара и работы со СМИ.

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Члены правления государственного ПриватБанка по итогам первого полугодия 2021 года получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн гривен. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн гривен. Вознаграждения включают:

  • зарплату;
  • отчисления в пенсионный фонд;
  • прочие краткосрочные выплаты.
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По итогам всего 2020 года выплаты для членов правления и наблюдательного совета составили 134 млн грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных.

Также сообщалось, что мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

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