"Приват24" временно остановит работу — когда и в чем причина

Сервисы ПриватБанка не будут работать ориентировочно пять часов

12 июня в течение нескольких часов не будут работать сервисы ПриватБанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобильное банковское приложение "Приват24" не будет работать ночью 12 июня с 00:00 до 05:00. Это связано с регламентными работами.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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"12 июня ночью ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24, услуги будут на паузе до 5 утра", — сказано в сообщении.

Клиентов предупреждают, что во время регламентных работ приложение и Web-версия Приват24 будут недоступны.

Кредиты от ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка с 1 июня должны вносить обязательные платежи по карточным кредитам. Но, учитывая военное положение в стране и то, что многие клиенты потеряли стабильный доход из-за войны, банк разработал разные схемы выплат.

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Например, клиентам не будут начислять штрафы за просроченные платежи по кредитным карточкам. Но сотрудники банка будут звонить таким клиентам и напоминать о платежах.

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