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Прием заявок окончен. Сколько компаний захотели стать "вежливыми" коллекторами

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
17 августа, 11:20
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В Украине заработала новая система лицензирования коллекторских компаний; Национальный банк закончил принимать заявки
Заявки на получение коллекторских лицензий подали 64 компании
Заявки на получение коллекторских лицензий подали 64 компании / Фото: Сегодня

Компании, которые планируют получить статус коллекторских, закончили подавать документы в Национальный банк Украины (НБУ). Решение о выдаче им лицензий будет приниматься в течение месяца. Всего коллекторами захотели стать 64 фирмы, из них:

  • 12 небанковских финансовых учреждений;
  • 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг.
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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор напомнил, что только компании, которые будут внесены в реестр, смогут предоставлять коллекторские услуги. Проверить, если ли у компании лицензия, сможет любой желающий.

"В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября, кредитор будет обязан досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом", – отметили в НБУ.

Лицензия стоит 24 тысячи гривен.

Новые правила для коллекторов

Еще 14 июля вступили в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк. По сути, коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.

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Коллекторов, среди прочего, обязали:

  • разговаривать на украинском языке;
  • быть вежливыми;
  • общаться с должником не более пяти минут;
  • не звонить по ночам;
  • обращаться к людям, которые не имеют отношения к долгу (родственникам, знакомым), без получения согласия на обработку персональных данных.

За нарушения начнут наказывать. Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний. Если коллектор минимум дважды в течение года нарушил такие требования, кредитор должен расторгнуть договор с ним и сообщить об этом в Национальный банк.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитами.

А о том, как недавно черные коллекторы выбивали деньги из должников компании мгновенного кредитования, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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