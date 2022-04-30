Придется затянуть пояса! В Украине прогнозируют колоссальное подорожание продуктов

Инфляция и расходы на логистические цепочки влияют на конечную стоимость продуктов

Продукты в Украине будут стоить больше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине прогнозируют подорожание пищевых продуктов на 20%.

Такое мнение в эфире всеукраинского телемарафона высказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук.

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По его словам, у украинцев будет и хлеб, и к хлебу, потому что аграрии выполняют свою стратегическую задачу – работают над посевной и засевают поля культурами. Впрочем, доступность к продукции ухудшилась из-за военных действий, вследствие повреждения логистических цепочек, ожидают и роста цен на продукты.

"Еще до войны выросли цены на энергоносители, газ, горюче-смазочные материалы, а с ее началом очень усложнились логистические цепи – разрушены мосты и пути. Сейчас продукция доставляется объездными дорогами, что удорожает расходы на транспортировку", – отметил Марчук.

С началом войны также возросло влияние уровня инфляции в Украине. Это дополнительно отразилось на формировании цен на продукты.

Обеспечение граждан

30 апреля правительство создало Межведомственную рабочую группу, которая будет отвечать за обеспечение населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного положения. В состав группы вошли представители профильных министерств, Госпотребслужбы и областных военных администраций.

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Главной ее задачей будет координация участников и оперативное решение проблем с закупкой и доставкой необходимых товаров в зоны активных боевых действий.

"Более 7 миллионов продуктовых наборов будут направлены в наиболее пораженные войной регионы. В такие наборы входят продукты длительного хранения, каждый набор рассчитан на месяц потребления", – отметили в Минэкономики.

Цены на продукты

Члена Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что в Украине дефицита из основных пищевых продуктов нет, но продукты подорожают именно из-за логистических проблем.

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Ожидают подорожание таких овощей – огурцы, помидоры, капуста, молодой картофель, которые традиционно либо выращивали в теплицах, либо в это время привозили из Египта, Израиля, Турции и Польши. Их либо не будут привозить из-за блокировки портов, либо будут завозить в обход через другие страны. Цены на них будут расти до начала июня, пока другие области не засадят свои площади.

По данным "Минфина", подорожали огурцы гладкие, которые стоят теперь 101,95 грн/кг, а также огурцы короткоплодные – до 119 грн/кг. За тепличные огурцы просят 96,9 грн/кг.

Помидоры красные стоят 83,4 грн/кг. Помидоры розовые оценивают в 149,7 грн/кг, а помидоры слива – в 101,2 грн/кг.

Репчатый лук продают в среднем за 18,93 грн/кг. Лук синий оценивают в 39,9 грн/кг. Цена на молодой картофель составляет 45,25 грн/кг.

Единственный фиксированно подешевевший продукт – это капуста. За килограмм молодой капусты просят 43,9 грн/кг, а за килограмм белокочанной – 23,27 грн/кг.

В мире подскочили цены на зерновые на 70%, поскольку Украина в этом году не сможет экспортировать свою продукцию. Как только продукцию снова будут продавать за границу, цены вырастут и у нас.

Ранее "Сегодня" писали, что в мае по украинским заправкам может исчезнуть популярный вид бензина. В то же время в мире зафиксировали самый высокий индекс доллара за последние 20 лет.