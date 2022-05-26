Придется заплатить всем! Что ждет каждого украинского переселенца за границей

Многие украинцы, проживая уже длительный период за границей, не знали о таком условии

Уклониться от уплаты налогов украинцам не удастся / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, находящиеся от 90 до 183 дней в ЕС (в каждой стране по-разному) обязаны платить налоги со всех своих доходов в стране проживания, поскольку именно после этого они становятся налоговыми резидентами.

Об этом в своей колонке на НВ написал адвокат Константин Соляр.

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Так, по его словам, украинцы должны платить в казну государства, в котором проживают, если имеют источник дохода, то есть продолжили работать удаленно, предоставляют любые другие услуги или сдают недвижимость в аренду.

Удастся избежать налогообложения?

Как написал Константин Соляр, у Украины есть соглашения со всеми странами ЕС, которые позволяют избежать двойного налогообложения. Однако если украинец имеет связи с новым государством (арендовал недвижимость, отдал детей в школу, нашел работу), то, вероятно, его заставят платить налоги там, где он находится.