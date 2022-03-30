Повезет не всем: кому повысят пенсии с 1 апреля

Рассказываем, что ждет украинских пенсионеров уже совсем скоро

Некоторые пенсионеры могут ожидать приятную прибавку / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В апреле украинцев ждет несколько новшеств и изменений, не смотря на продолжающиеся активные боевые действия. Изменения коснутся и пенсионного обеспечения.

"Сегодня" рассказывают, какие изменения ждут украинских пенсионеров уже с 1-го числа.

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Несмотря на то, что плановой индексации в апреле не будет, кое кому пенсии все же пересчитают, а именно – работающим пенсионерам.

Именно такой план был озвучен в правительстве на 2022 год и пока от него никто не отказывался. Для проведения этого пересчета никуда не нужно обращаться, все происходит автоматически.

Прибавку к выплатам получат пенсионеры, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не менее 24 месяцев страхового стажа.

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Размер прибавки будет зависеть от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Пенсии и война

Даже если вам пришлось покинуть свое привычное место жительства из-за войны, вы все равно можете получить пенсию и для этого есть несколько механизмов.

Стоить отметить, что если вы получали пенсию на карту, то для вас ничего не изменится, однако если вы забирали деньги на "Укрпочте", то можете:

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позвонить по телефону и сообщить свои новые контактные данные: через контакт-центр "Укрпочты": 0800300545 (кнопка 2) или через Пенсионный фонд Украины;

получить пенсию в любом другом отделении "Укрпочты" с паспортом и справкой из РНОКПП или в любом открытом отделении Ощадбанка.

"Сегодня" также писали, кого после войны ждут более высокие пенсионные выплаты, и рассказывали, кто сможет досрочно выйти на заслуженный отдых досрочно.