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Поставили "ультиматум" и звонят каждый день: в Ощадбанке клиентку заставили оформить кредитку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 12:20
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Сотрудники Ощадбанка потребовали оформить кредитную карту и отказались без нее выдавать карту киевлянина
Ощадбанк навязал клиентке кредитную карту
Ощадбанк навязал клиентке кредитную карту / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка обвинила сотрудников финучреждения в том, что они навязывали ей оформление кредитной карты, хотя она пришла сделать карту киевлянина.

Об этом женщина написала на специальном сайте "Минфин".

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По словам пользовательницы, в отделении ее буквально поставили перед фактом и заявили, что получить карту киевлянина можно только параллельно оформив кредитку.

"Я несколько раз сказала: кредитная карта мне не нужна. Но сотрудница и дальше продолжила гнуть линию про ее обязательность. В итоге пришлось согласиться", – пишет клиентка.

После этого ей постоянно начали звонить из Ощадбанка и в обязательном порядке требуют активировать карту.

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"Я говорю, что не собираюсь её пользоваться. Они говорят: проведите хотя бы 1 операцию, иначе вы не сможете её закрыть", – говорится в отзыве.

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка извинились перед клиенткой и подтвердили, что оформление кредитной карты в этом случае вовсе не обязательно.

"Сделаем все необходимое, чтобы не допустить повторения подобного случая", – написали сотрудники Ощадбанка.

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Новое приложение Ощадбанка

Ощадбанк запустил новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое должно полностью заменить существующую программу – "Ощад 24/7".

В новом приложении пользователей будет сопровождать виртуальный помощник Ощадик и появятся новые, удобные функции.

В пресс-службе банка сообщили, что для проведения транзакции теперь достаточно 1 клика, вместо пяти.

"Сегодня" ранее писали, что мошенники придумали новый способ красть банковские данные через мобильные телефоны.

Мы также рассказывали, что Ощадбанк выставит на продажу проблемные кредиты.

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