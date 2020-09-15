После скандала с B2B Jewelry украинцев собрались защитить от финансовых пирамид

После скандала с разоблачением B2B Jewelry Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) готовит законопроект, направленный на выявление финансовых пирамид.

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"Готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на абсолютно не приемлемый для деятельности аферистов. Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработаны в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке", - сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, в законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживанию денег и активов, доступу и обмену информацией с иностранными регуляторами. Последнее нужно для возврата денег из других юрисдикций.

В качестве примеров "пирамид" НКЦБФР привело проект B2B Jewelry и банк "Аркада", выведение которого с рынка началось 26 августа.

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"Несмотря на продажу так называемых "сертификатов", B2B Jewelry официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов Украины, полномочия которых весьма ограничены", – объяснили в нацкомиссии.

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Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку также предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

А о том, как украинцев заманивают в финансовые пирамиды, смотрите в специальном сюжете "Сегодня":

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