Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине

Несмотря на небольшое подорожание доллара в официальных курсах Нацбанка, в ближайшее время гривня остается стабильной. Доллар через неделю может торговаться вблизи 27,7 грн на межбанке. А в банках наличный курс доллара составит 27,75-27,83 грн, курс евро – 33,11-33,35 грн.

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Такие прогнозы сайту "Сегодня" предоставили старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Орыщак советует украинцам запасаться иностранной валютой, пока она не дорожает.

"Стоит ли рассматривать текущие уровни как повод для покупки евро и долларов в ближайшей перспективе? Да, мы рассматриваем потенциал девальвации гривни как основной сценарий на 2021 год. Потому для среднесрочных и долгосрочных конвертаций любое снижение стоимости доллара и евро стоит использовать для их покупки. <...> Лучше постепенно конвертировать гривню в иностранную валюту и иметь накопления в соотношении 50%/25%/25%, где 50% – гривня, 25% – евро и 25% – доллары", – объяснил эксперт.

Впрочем, можно не слишком сильно торопиться с покупкой, ведь пока что на валютном рынке сохраняется равновесие.

"Девальвации не ждем, так как увеличение спроса на иностранную валюту маловероятно, а из экономических потрясений – пока только карантинные меры из-за COVID-19. Роста гривни к новым максимумам года тоже не ожидаем, так как из факторов поддержки – только стабильность денежных переводов заробитчан из-за границы", – отметил Орыщак.

Иосуб также напомнил, что агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара 29,5 грн на конец 2021 года. При этом в агентстве отмечают, что курс доллара на конец 2022 года составит 30 грн, на конец 2023 – 30,5 грн, на конец 2024 – 31 грн.

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А вот аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

О том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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