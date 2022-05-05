Пора прятать доллары под подушку? Что будет с валютой в ближайшее время

Финансовые аналитики убеждены, что в мире уже идет экономическая война

В мире идет экономическая война, в которой доллар только укрепится / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С момента обретения Украиной независимости доллар США стал самой популярной валютой среди граждан, до сих пор хранящих в ней свои сбережения.

Редакция "Сегодня" пообщалась с экономистом, финансовым аналитиком Алексеем Кущем о том, почему доллар оказался на низком уровне во время войны и укрепится ли валюта на мировом рынке.

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Третья мировая экономическая война

Эксперт убежден, что сейчас в мире идет третья мировая война, только в экономическом поле. Следовательно, американская валюта и экономика будут находиться в мощном тонусе.

"Фактор энергоресурсов как фактор конкурентоспособности экономики выходит на первый план, и в этом плане доллар выигрывает", – пояснил Алексей Кущ.

Главный признак третьей мировой экономической войны, по словам аналитика, – это санкции, налагаемые странами Запада на Россию.

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США будут в плюсе

Если посмотреть на историю, то Америка, как и в других войнах, будет в итоге сильнее других участников.

"Первая мировая война – американская экономика вышла достаточно мощной, это так называемый Позолоченный век. Правда, в 30-х годах началась Великая депрессия. Дальше Вторая мировая война – американская экономика снова выходит более сильной: Бреттон-Вудская система, доллар единственная сильная валюта, все остальные курсообразования проходят через нее, доллар сохраняет золотой стандарт", – рассказал Алексей Кущ.

Происходящее в США сейчас – это лишь один из эпизодов глобальной инфляции, охватившей весь мир после пандемического кризиса. Следовательно, нелишним для украинцев будет приберечь несколько сотен долларов под подушкой.

Индекс доллара бьет рекорды

В конце апреля аналитики зафиксировали индекс американского доллара на уровне 103,93. Это рекордный показатель за последние 20 лет, то есть с 2002 года. Его рассчитывают в соотношении американского доллара к евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

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За последние несколько месяцев индекс доллара вырос на 8%. Инвесторы покупают больше казначейских облигаций США и тем самым укрепляют валюту. Следовательно, на фоне энергетического кризиса доллар все еще остается надежным способом сохранить сбережения.

Подобного мнения придерживается и аналитик Roboforex Андрей Гойлов. Он отметил, что благодаря спросу на иностранную валюту среди украинцев удалось избежать девальвации гривни. Не последнюю роль сыграли оперативные действия НБУ и финансовая помощь Евросоюза и США.

Ранее мы рассказывали, зачем Национальный банк Украины заморозил курс доллара в начале полномасштабной войны и что это дало нашей экономике. Узнайте, что происходит с курсом доллара на черном рынке, и за сколько украинцы могут купить валюту.