Помощь украинцам во время войны: кто еще может получить деньги

Рассказываем, кто из украинцев еще может рассчитывать на финансовую помощь от государства

Кто и сколько может получить денег во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине открылось много государственных программ, которые поддерживают украинцев финансово. На некоторые из них подать заявку уже невозможно, а некоторые до сих пор актуальны.

"Сегодня" рассказывает, кто и какую помощь еще может получить в Украине.

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Помощь переселенцам

Каждый украинец, вынужденно покинувший зону боевых действий, может получить выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, деньги будут платить и детям. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн. Такую же сумму могут получить и лица с инвалидностью.

Однако на эту программу уже появились ограничения. Такие суммы все переселенцы получат за март и апрель. А уже с 1 мая на помощь смогут претендовать только следующие категории населения:

переселенцы, которые переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе ведения военных (боевых) действий;

лица, которые находятся под временной оккупацией, в окружении (осаде);

(осаде); лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Компенсации за коммунальные услуги и помощь семьям

Финансовую помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут получить те украинцы, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев.

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Следовательно, владельцы жилья, которые бесплатно приняли внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста.

Помощь в рамках программы Минсоцполитики и ЮНИСЕФ также могут получить семьи, у которых есть финансовые проблемы во время войны. В частности, это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек.

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Также люди, чье жилье было повреждено или разрушено во время боевых действий, будут получать компенсации. Украинцам будут давать новое жилье, но также могут и предоставить финансовую компенсацию. Сейчас разрабатываются и другие варианты получения такой помощи.

Помощь пенсионерам и военным

Ранее "Сегодня" объясняли, что в Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные 2 тыс. грн к своей пенсии. Получение надбавки касается пенсионеров, которые были вынуждены покинуть свои дома и стали на учет как внутренне перемещенные лица. Помощь в 2000 грн будет выплачиваться таким людям ежемесячно. При этом пенсии такой человек не потеряет и выплата этого пособия не повлияет на его размер.

Также 100 тыс. грн получат военные. Однако не все, а те, кто воюет на передовой с русскими захватчиками. Для других предусмотрены дополнительные выплаты. По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут выплачиваться дополнительно военнослужащим:

Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

разведки Министерства обороны;

Национальная гвардия;

Государственная пограничная служба;

Управление госохраны;

Государственной службы специального назначения и защиты;

Государственной специальной службы транспорта;

служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

полицейские.

Недавно "Дія" запустила комплексную услугу для переселенцев. Мы объясняли, как в "Дії" получить статус внутренне перемещенного лица и оформить выплаты на взрослых и детей.

Также мы писали, кто может получить компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, если владелец этого жилья погиб.