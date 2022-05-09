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Помощь от ООН на карточку ПриватБанка: как получить переселенцам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 17:03
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Украинцы, вынужденные покинуть дома из-за войны, смогут получить помощь от УВКБ ООН
ВПЛ в Украине могут рассчитывать на денежную поддержку от ООН
ВПЛ в Украине могут рассчитывать на денежную поддержку от ООН / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На карточки ПриватБанка будут начислять деньги от Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine).

Как сообщили в пресс-службе банка, получить пособие можно через PrivatMoney.

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Финансовую поддержку оказывают украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть собственные дома. На каждого члена семьи предусмотрено 2220 грн – их предоставляют внутренне перемещенным лицам в Украине.

"Вся сумма помощи будет перечислена одному члену семьи сразу за 3 месяца", – отметили в ПриватБанке.

Получение помощи

Клиенты ПриватБанка могут получить деньги на свой счет. Для этого при оформлении заявки нужно указать свою карточку. Счет может быть в долларах или гривнах.

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Всю сумму за три месяца – 6660 грн – начислят автоматически на карту через платежную систему PrivatMoney.

Для уточнения адреса подачи заявки на помощь или решение других вопросов необходимо обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру: 0-800-30-77-11 (с 9:00 до 18:00). Можно также написать в телеграмм-канал "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН".

Как оформить заявку?

Представители партнерских организаций УВКБ ООН формируют списки внутренне перемещенных лиц. При регистрации нужно указать:

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  • ФИО в соответствии с информацией в паспорте;
  • место, дату рождения;
  • телефонный номер;
  • идентификационный номер (ИНН);
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковской карты.

Один из членов семьи получит всю сумму на счет в банке через финансовое учреждение Rapyd. Деньги будут переводить на указанную при регистрации карточку. После зачисления украинцы получат на свой мобильный сообщение с информацией о совершенной операции.

Семьи, у которых нет банковского счета, могут получить выплаты через отделения Укрпочты. Для этого нужно прийти в ближайшее отделение с паспортом. Программа действует в следующих областях: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская области, Полтавская и Черкасская.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Самые уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на поддержку в рамках программы Минсоцполитики вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины.

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