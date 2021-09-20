"Пользуются ситуацией": на сотрудников Ощадбанка пожаловалась клиентка

Из-за того, что у девушки не было страховки, ей отказали в проведении платежа в отделении

В Ощадбанке клиентке предложили оплатить сначала страховку

Сотрудник Ощадбанка отказался принимать оплату за загранпаспорт из-за того, что клиентка не оплатила страховку.

Об этом возмущенная клиентка написала на сайте "Минфин".

Реклама

"Без страховки не проводят никакие платежи. Пришла сегодня в банк оплатить загранпаспорт, мне кассир говорит: "оплатите страховку или пользуйтесь терминалом". Недели две назад была, платила штраф – тоже самое. Пользуются ситуацией, так как ближайший банк находится очень далеко", – написала клиентка.

Что ответили в банке

В ответ на комментарий девушке ответили, что страховка не является обязательной.

Реклама

"Приносим извинения за эту ситуацию, с сотрудниками отделения будет проведена работа. Очень благодарны вам за сигнал", – ответили в банке.

Также читайте:

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.