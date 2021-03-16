Подхватили коронавирус в отпуске. Как получить компенсацию за испорченный отдых?

Что делать, если вы уехали в отпуск за границу и подхватили коронавирус? Корреспондентка "Сегодня" Ксения Середа узнавала, можно ли вернуть деньги за испорченный пандемией отдых.

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Оказывается – все зависит от страховки, которую обязаны оформлять все туристы. Она бывает разных типов, и часто можно даже побороться за возвращение стоимости путевки. Правда, придется подождать возвращения домой.

"В течении 10 дней со дня приезда в Украину вы обращаетесь в страховую службу, называете номер страховки, фамилию – и вам возмещают средства, которые были потрачены на лечение. Если вы приобретаете дополнительную страховку – типа "С" – покрывается и 80% от стоимости тура", – говорит собственница турагентства Ольга Коханова.

За последний год количество путешественников, нуждающихся в компенсации за испорченный отдых значительно возросла. Поэтому прежде чем отправляться в дорогу, хорошо подумайте, правильный ли тип страховки вы выбрали.

Видео: Сегодня

Путешественница Ольга Горецкая и ее муж полетели в свадебное путешествие на Шри-Ланку. Из-за позитивного теста на коронавирус они стали заложниками отеля и любуются экзотическими пейзажами разве что с балкона.

Выходить запрещено даже в столовую – еду приносят в номер. При чем без столовых приборов:

"Нет ни вилок, ни ложек. Видимо, одноразовых у них нет, а металлические нам давать побрезговали", – жалуется Ольга.

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И если персональную посуду выпросить еще можно, то записаться на осмотр врача за рубежом – задача со звездочкой. Все лекарства – за свой счет, хотя, по идее, их стоимость должна компенсировать страховая компания.

"У тебя может быть коронавирус, он может показаться несколько раз по тесту, но если нет симптомов, то это не страховой случай. И ты просто сидишь закрытый в номере".

У супругов Горецких – стандартная страховка, которую обычно оформляют туристы. Поэтому им советуют побороться хотя бы за компенсацию лечения.

Напомним, ранее на страховом рынке Украины появились новые предложения по страхованию от COVID-19. Как стало известно новостям "Сегодня", компании предлагают выплачивать компенсацию "на руки" в случае заболевания. Такая страховка крайне выгодна для случаев, когда человек болеет COVID-19 в легкой форме. Зато если человек болеет в тяжелой форме, страховой суммы не хватит, поэтому придется доплатить.

В целом же страховка от коронавируса появилась еще в начале пандемии. Принцип был такой же, как во всех медицинских полисах. Если человек заболел, страховая компания направляла в больницу или аптеки деньги, потраченные на лечение. Но не больше предельно установленной суммы. Это от 10 до 50 тысяч гривен, в зависимости от программы страхования.

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