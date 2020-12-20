Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году

На уходящей неделе курс доллара заставил хвататься за сердце тех, кто пытается сохранить свои сбережения, конвертировав их в валюту. За четыре дня наличный доллар подешевел к гривне сразу на 23 копейки, опустившись ниже 28 грн в продаже. Но к выходным курс стабилизировался на 28 грн/доллар. Уже появились прогнозы, что курс доллара упадет до 27 гривен.

Реклама

Продолжится ли нисходящий тренд к концу года, как на него повлияют череда праздников и отсутствие до Нового года локдауна, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Ослабление наличного доллара, начавшееся в минувшие выходные, продолжилось до среды. Он подешевел с 28,18 до 27,95 грн/доллар в продаже и с 27,98 до 27,72 грн/доллар в покупке. За четверг и пятницу доллар отыграл у гривни 5 копеек в продаже и 4 копейки в покупке, дойдя, соответственно, до 28 и 27,76 грн/доллар.

С начала декабря доллар подешевел на 62 копейки в продаже и на 67 копеек в покупке. Последний раз он стоил так дешево 7 сентября этого года.

Реклама

Спрэд (разница между курсами продажи и покупки) расширился в среднем на 4 копейки. Это показывает отсутствие устойчивого тренда, из-за чего банки и обменники страхуются – покупают валюту как можно дешевле, а продать стараются максимально дорого.

Нацбанк с понедельника, 14 декабря, по пятницу, 18 декабря, укрепил гривню еще на 15 копеек, до 27,82 грн/доллар. На понедельник, 21 декабря, регулятор установил курс 27,83 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты назвали действия Минфина по размещению ценных бумаг основным фактором, вызвавшим укрепление гривни.

По словам Андрея Шевчишина, в минувший вторник Минфин, благодаря очередному повышению доходности ОВГЗ, смог привлечь в бюджет рекордный объем средств – свыше 51 млрд грн. Это впятеро превысило обычные объемы заимствований на аукционах по продаже украинских ценных бумаг. Покупали их в основном нерезиденты, продавая для этого большие объемы валюты. В итоге курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,70 грн/доллар.

"Такая динамика наблюдается, когда на рынке формируется значительный перевес продавцов валюты, в этот раз к нему добавился благоприятный новостной фон, – анализирует Андрей Шевчишин. – Накануне Рада приняла госбюджет на 2021 год, в котором, как и ожидалось, были урезаны расходные статьи. В бюджете заложен дефицит 5,5% ВВП, инфляция 7,3% и рост экономики в 4,6%".

Реклама

Олег Пендзин говорит, что из-за рекордных заимствований курс доллара мог бы обвалиться ниже 27,5 грн/доллар, если бы Нацбанк не выкупил излишки валюты в резервы.

"Было выкуплено регулятором почти 145 млн долларов, около 8% предложенного рынком, это достаточно много", – отметил Олег Пендзин.

По словам Александра Охрименко, за привлечение более 50 млрд грн для латания дыр в госбюджете Минфин заплатил высокую цену. Проценты по ОВГЗ составили 11-11,5% годовых, а по 5-летним ценным бумагам – более 12% годовых. Еще месяц назад они не достигали 10%. По сути, Минфин продолжает строить финансовую пирамиду. И это обязательно в будущем девальвирует гривню.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов, как и неделю назад, разошлись.

Олег Пендзин снова ожидает к концу года ускорение девальвации гривни – по 30-40 копеек еженедельно. То есть на следующей неделе тренд, по его прогнозу, поменяется, а курс продажи налички повысится до 28,30-28,40 грн/доллар.

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко склоняются к стабилизации курса.

"Вероятно, в ближайшее время безналичная гривня останется в диапазоне 27,7-27,8 гривни за доллар, наличная будет продаваться в среднем по 28 грн/доллар, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Если начнутся сильные продажи валюты от нерезидентов под новую покупку ОВГЗ, удержать рынок сможет только Нацбанк. Стоит отметить, что низкий курс доллара привлекателен для долгосрочной его покупки".

Реклама

Александр Охрименко считает, что после активных продаж валюты рынок возьмет паузу. Это приведет к стабилизации курса безнала в коридоре 27,7-27,8 грн за доллар, а наличного курса – 28 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что продолжающееся удешевление доллара делает выгодной его покупку. А вот продавать валюту по столь низкому курсу стоит только при крайней необходимости.

Андрей Шевчишин объяснил, почему новая девальвация гривни впереди.

"За последние недели госбюджет, испытывающий критический дефицит, начал получать средства, было привлечено почти 110 млрд грн, это более 10% доходов казны, – говорит Андрей Шевчишин. – Таким образом, финансирование бюджетных проектов возобновится. До 30 декабря подрядчики получат средства. Но поскольку "оприходовать" все в период новогодних праздников и локдауна они не смогут, деньги будут "парковаться" на депозитах и в валюте, что вернет курс доллара вверх".

Каким был курс доллара в декабре за последние 5 лет, смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама