Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривни

Закончилась осень – закончилось укрепление наличного доллара. С 1 декабря его курс пошел вниз, откатившись за четыре дня сразу на 18 копеек, до 28,44 грн/доллар в продаже и 28,24 грн/доллар в покупке. Какой тренд ожидать к середине декабря, выяснил сайт "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

На минувших выходных и в понедельник курс доллара показывал устойчивый рост, дойдя в продаже до 28,62 грн. Последний раз доллар стоил так дорого почти месяц назад – 4 ноября. Но уже к пятнице один доллар можно было купить намного дешевле – по 28,44 грн. И те, кто сразу после выходных приобрел задорого наличную валюту, наверняка об этом пожалели.

То, что украинцы сейчас меняют гривневые сбережения на долларовые, подтвердил и Нацбанк. По его данным, в ноябре впервые в этом году объем покупки наличной валюты превысил объем продаж.

Реклама

В НБУ подсчитали: в ноябре, по сравнению с октябрем, украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте. А вот ее покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте. В итоге превышение покупки "кэша" над продажей составило почти 128 млн долларов. Интересно, что последний раз такая же ситуация была ровно год назад.

Нацбанк с понедельника, 30 ноября, по среду, 2 декабря, укрепил гривню еще на 9 копеек, до 28,56 грн/доллар. Но к пятнице неожиданно ослабил сразу на 26 копеек (до 28,30). На понедельник, 7 декабря, регулятор установил курс 28,29 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты называют укрепление гривни кратковременным.

По их оценке, укрепление гривни наблюдалось на фоне формирования сильного дисбаланса на межбанковском валютном рынке.

"Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела к резкой смене рыночных настроений, – выразил общее мнение Андрей Шевчишин. – Продавцы в результате вынуждены продавать валюту по совсем не привлекательным ценам. Одним из крупных продавцов был, кстати, государственный "Нафтогаз". В моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы. Но регулятор не проявляет активности уже не первую неделю".

Чего ожидать на следующей неделе

Реклама

Эксперты уверены, что после выходных тренд снова сменится – будет небольшое ослабление гривни.

Андрей Шевчишин говорит, что снятие карантина выходного дня, разговоры, что, возможно, локдауна не будет или он будет после Нового года, могут вернуть часть импортеров на рынок. Это приведет к укреплению доллара.

"Нерезиденты и спекулянты, пользуясь ценовой конъюнктурой (резким откатом курса), также могут вернуться к покупкам. А вот "Нафтогаз" и другие продавцы валюты после активных распродаж, вероятно, возьмут паузу. В итоге ожидаем на наступающей неделе восстановления позиции доллара. Вероятно, безналичная гривня откатится в диапазон 28,30-28,40 грн/доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Это значит, что курс продажи наличной гривни снова дойдет до 28,55-28,60 грн/доллар.

Олег Пендзин уверен: укрепление гривни обернется еще более глубоким ее падением. Причина – в недовыполнении госбюджета, только по защищенным статьям расходов не хватает 14 млрд грн. В итоге власти вынуждены делать заимствования под высокий процент: гривневые ценные бумаги (ОВГЗ) сейчас размещают под 11% годовых (в ноябре было менее 10%). Что повысило к ним интерес нерезидентов, приток долларов на межбанк вырос, курс доллара упал. Но это временно.

"На следующей неделе увидим новое ослабление гривни в пределах 15-20 коп. Для наличного рынка это около 28,60 грн/доллар в продаже", – уточнил Олег Пендзин.

Александр Охрименко также прогнозирует, что наличный доллар будет в коридоре 28,40-28,60 грн. Причем к концу следующей недели курс должен вырасти.

Продавать или покупать валюту

Реклама

Эксперты говорят, что ситуативное удешевление доллара делает сейчас выгодной его покупку.

"Тренд последних двух месяцев не изменился: гривня медленно обесценивается, по-прежнему надежнее хранить сбережения в валюте", – уверен Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко отметил, что многие украинцы так и делают. По его данным, объем гривневых депозитов в ноябре сократился, а валютных – увеличился.

"Кто понимает выгоду, сейчас переходит из гривни в валюту. Надеются на фоне падения ставок по вкладам в гривне и ее девальвации заработать больше за счет роста курса доллара плюс небольшие проценты", – подытожил Александр Охрименко.

С ним согласен и Олег Пендзин. Он уверен, что перспективы опускания курса к 29 грн/доллар и более становятся все реальнее.

О том, во что еще, кроме покупки долларов, вкладывают украинцы свои сбережения, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама