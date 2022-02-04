Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

По уши в долгах! Украинцы задолжали государству миллионные суммы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 09:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только за коммунальные услуги долги превышают 72,7 млрд грн
Долги украинцев выросли на 30%
Долги украинцев выросли на 30% / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

2021 год увенчался увеличением численности долгов в Едином реестре должников. К концу прошлого года их количество выросло на 1,5 млн, а суммарное количество увеличилось на 29%.

Об этом сообщает Опендатабот.

Реклама

Если сравнить статистику с 2020 годом, то в то время прирост был меньше и составил 1,2 млн. задолженностей.

Динамика задолженностей. Открытые данные
Динамика задолженностей. Открытые данные / Фото: Опендатабот

Быстрее всего растут следующие категории:

Реклама
  • взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – +47% или + 567 тысяч долгов;
  • задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41% или + 140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года — более чем вдвое. Общий долг на 01 декабря 2021 составляет 72,7 млрд грн;
  • долги по делам об административных правонарушениях – +35% или + 285 тыс. долгов.

Перед кем больше всего провинились

Самые большие категории по количественному показателю: задолженность перед:

  • банками, компаниями и организациями 1761749 долгов (27% от общего числа задолженностей);
  • взыскание средств в пользу государства 1629505 долгов (25%);
  • штрафы за нарушение ПДД 1327440 долгов (20%).

Дальше по порядку убыли идут:

  • административные нарушения — 1091639 долгов;
  • коммунальные услуги — 484 653 долгов;
  • алименты — 19 3901 долгов;
  • другое — 93410 долгов.

Новый налог на авто

В 2022 году список тех, кто должен отдавать за свое авто деньги в бюджет, расширили. Согласно законопроекту № 5600, изменения вступили в силу с 1 января.

Реклама

Владельцы будут платить за авто:

  • которому менее 5 лет;
  • которое стоит более 200 минимальных заработных плат (ранее было 375 "минималок").

Размер налога составляет 25 тыс. грн, а платить его нужно раз в год. Если не заплатить в первые 90 дней, можно получить увеличение штрафа на 10%, а со временем – на 20%.

Раньше мы писали, сколько налогов должны платить заробитчане в госбюджет.

Мы также сообщали, какие налоги для украинцев в 2022 году выросли.

Все о налогах и о том, куда идут наши деньги, читайте в спецтеме "Сегодня".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Большой успех или просчет? Что принесет Украине соглашение о свободной торговле с Турцией София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич По уши в долгах! Украинцы задолжали государству миллионные суммы Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Уже с июня: МАУ запускает новый рейс из Киева в Европу Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38026.26

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2797.94

Litecoin (LTC)

112.64

Ripple (XRP)

0.62

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять