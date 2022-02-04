По уши в долгах! Украинцы задолжали государству миллионные суммы

Только за коммунальные услуги долги превышают 72,7 млрд грн

Долги украинцев выросли на 30% / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

2021 год увенчался увеличением численности долгов в Едином реестре должников. К концу прошлого года их количество выросло на 1,5 млн, а суммарное количество увеличилось на 29%.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Если сравнить статистику с 2020 годом, то в то время прирост был меньше и составил 1,2 млн. задолженностей.

Динамика задолженностей. Открытые данные / Фото: Опендатабот

Быстрее всего растут следующие категории:

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взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам , а также перед компаниями и организациями – +47% или + 567 тысяч долгов;

, а также перед компаниями и организациями – +47% или + задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41% или + 140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года — более чем вдвое. Общий долг на 01 декабря 2021 составляет 72,7 млрд грн;

– + 41% или + за 2021 год, а за два года — более чем вдвое. Общий долг на 01 декабря 2021 составляет 72,7 млрд грн; долги по делам об административных правонарушениях – +35% или + 285 тыс. долгов.

Перед кем больше всего провинились

Самые большие категории по количественному показателю: задолженность перед:

банками, компаниями и организациями 1761749 долгов (27% от общего числа задолженностей);

взыскание средств в пользу государства 1629505 долгов (25%);

штрафы за нарушение ПДД 1327440 долгов (20%).

Дальше по порядку убыли идут:

административные нарушения — 1091639 долгов;

коммунальные услуги — 484 653 долгов;

алименты — 19 3901 долгов;

другое — 93410 долгов.

Новый налог на авто

В 2022 году список тех, кто должен отдавать за свое авто деньги в бюджет, расширили. Согласно законопроекту № 5600, изменения вступили в силу с 1 января.

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Владельцы будут платить за авто:

которому менее 5 лет;

которое стоит более 200 минимальных заработных плат (ранее было 375 "минималок").

Размер налога составляет 25 тыс. грн, а платить его нужно раз в год. Если не заплатить в первые 90 дней, можно получить увеличение штрафа на 10%, а со временем – на 20%.

Раньше мы писали, сколько налогов должны платить заробитчане в госбюджет.

Мы также сообщали, какие налоги для украинцев в 2022 году выросли.

Все о налогах и о том, куда идут наши деньги, читайте в спецтеме "Сегодня".