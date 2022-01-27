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Пластиковые пакеты будут продавать по новым правилам — что изменится для украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 10:57
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Пакеты вырастут в цене с февраля 2022 года
Цены на пакеты повысятся с февраля
Цены на пакеты повысятся с февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские магазины обязали продавать пластиковые пакеты по ценам не менее 2 грн. Сегодня большинство супермаркетов цены выставили символические — от 1 до 12 копеек.

Согласно решением правительства, правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

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Напомним, что с 10 декабря в Украине запретили использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Согласно Закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", за несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 8500 грн. Это был первый этап запрета, впереди еще два.

На какие пакеты установили обязательные цены

2 грн — это обязательная стоимость для пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров. То есть речь идет не о тонких пластиковых пакетах. Их распространение с 10 марта 2022 года полностью полностью запретят, как на платной, так и на безвозмездной основе.

Цены Кабмин установил следующие:

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  • 2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;
  • 3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Указанные цены минимальны, но торговые сети могут устанавливать свои и продавать пакеты дороже.

Цель запрета и обязательства по ценам — постепенно решить вопрос загрязнения окружающей среды пластиком.

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Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

  • Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап стартует с марта 2022 года. Им запрещается распространение пакетов до 50 микрометров.
  • Третий этап. С 1 января 2023 г. запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Напомним, что торговые сети отреагируют на запрет пластиковых пакетов повышением цены на ряд товаров.

Раньше мы рассказывали, как украинский супермаркет обошел законы об ограничении обращения пластиковых пакетов, а также писали, почему Закон называют "мертвым", и действительно ли он сможет решить проблему загрязнения пластиком.

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