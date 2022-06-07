Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Питание бесплатно? Чем удивит украинских переселенцев Варшава

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 16:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Воспользоваться возможностью, предоставляемой польской столицей, может каждый
Уже 6 лет в Польше работают так называемые"закусочные"
Уже 6 лет в Польше работают так называемые"закусочные" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Еще в 2016 году в Варшаве запустили достаточно интересный проект под названием Jadłodzielni, где местные жители могут оставлять продукты, не успеющие использовать на своей кухне. Они выглядят как специальные холодильники, где каждый может абсолютно бесплатно взять необходимые продукты.

Об этом информируетWarszawa19115.

Реклама

Но этими "закусочными" нужно правильно пользоваться. В частности, соблюдать следующие правила:

  • чистая и плотно закрытая упаковка продовольствия;
  • товар с отметкой "пригодный" может быть с минимальным просроченным сроком годности;
  • на упаковке с любой готовой пищей следует указать состав блюда и дату приготовления;
  • не оставлять испорченные продукты, сырое мясо, блюда с сырыми яйцами или непастеризованным молоком.

Где расположены точки Jadłodzielni?

В Варшаве сегодня действуют 37 точек Jadłodzielni. Найти их можно на сайте Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa.

Bemowo

Реклама
  • Локация: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ул. Powstańców Śląskich 44.
  • График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 18:00.

Białołęka

  • Локация: Ryneczek Poraje, ул. Porajów 1.
  • График работы: круглосуточно.

Ochota

  • Локация: OCH Dzielnia, ул. Powstańców Wielkopolskich 17.
  • График работы: круглосуточно.

Rembertów

Реклама
  • Локация: Ośrodek Pomocy Społecznej, ул. Plutonowych 10.
  • График работы: круглосуточно.

Wesoła

  • Локация: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ул. Оржехова.
  • График работы: круглосуточно.

Żoliborz

  • Локация: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ул. J. Słowackiego 6.8.
  • График работы: круглосуточно.

Украинцам выплатят 900 злотых

Украинские переселенцы в Польше могут рассчитывать на дополнительную материальную помощь в размере 900 злотых (около 6 тыс. 206 грн).

Отмечается, что украинцам, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карточек торговой сети Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2 тыс. 070 грн) ежемесячно в течение 3-х месяцев. То есть один человек сможет получить до 900 злотых (6 тыс. 206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2 тыс. 700 злотых (18 тыс. 620 грн).

За эти деньги можно будет купить почти любой товар в сети, кроме:

  • алкоголя;
  • сигарет;
  • текстиля;
  • промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Чтобы получить карту, вам необходимо позвонить в специальный фонд по месту вашего жительства в Польше. Номера телефонов можно найти по ссылке.

Напомним, что в Польше изменили выплаты для украинских переселенцев в рамках программы "Семья 500+". Новые правила касаются нового учреждения социального страхования, которое будет обслуживать программу, а также других дат выплаты средств.

Ранее мы также рассказывали, за что украинцев могут лишить социальных выплат и даже оштрафовать.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29586

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1762.02

Litecoin (LTC)

61.78

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять