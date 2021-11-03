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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Отобрали не по-человечески: пенсионерка потеряла все сбережения из-за условий Ощадбанка

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
3 ноября, 10:39
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Женщина не снимала деньги со своего счета несколько лет, поход в отделение банка закончился для нее повышенным давлением и слезами
За обслуживание счета у пенсионерки за несколько лет списали ее сбережения
За обслуживание счета у пенсионерки за несколько лет списали ее сбережения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощабданка потеряла все свои пенсионные начисления из-за того, что не пользовалась счетом. В течение нескольких лет с пенсионерки списывались по 60 грн в месяц, а с 2021 года – уже по 100 грн. Так она лишилась почти 1400 грн.

Об этом пенсионерка написала на сайте Минфин.

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По ее словам, 1 ноября она решила снять эти деньги и книжку закрыть, однако из 1477 грн на счету осталось всего 106 грн.

"Так как я не пользовалась счетом, с меня снимали по 60 грн. в месяц, а с 2021 г. по 100грн! Не по 5, не 10 грн... По 100, с несчастной пенсионерки! Мое моральное состояние не передать, расплакалась там же в банке, сказать ничего не могла, пришла домой с давлением и 106 грн., ни чека, ни квитанции, никакой выписки. Вот так взяли и отобрали. Не по-человечески", - рассказала пенсионерка.

Что ответили в Ощадбанке

Под негативным отзывом клиентке ответили, что комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена действующими тарифами банка.

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"Для того чтобы избежать списания данной комиссии, достаточно один раз в год провести любую операцию перевода, снятия, оплаты или пополнения", – объяснили в банке.

Пенсионерке порекомендовали ознакомиться с тарифами, на основе которых обслуживается счет.

Как будут работать банки в красной зоне?

Сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что финучреждения находятся в списке исключений и для их посещения не требуется ни COVID-сертификат, ни отрицательный ПЦР-тест.

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Однако нельзя забывать о масках и дистанции, эти правила остаются в силе.

Ранее мы писали, что Ощадбанк выиграл суд, и теперь российский Сбербанк сменит название своей одноименной "дочки" в Украине на Международный резервный банк.

Также мы сообщали, как сотрудница Ощадбанка посоветовала клиентке выбросить мелочь, потому что не хотела менять монеты на бумажные банкноты.

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