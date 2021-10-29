"Отмывает" деньги через счета клиентов? Клиентка обвинила ПриватБанк в мошенничестве на полмиллиона

ПриватБанк обвинили в использовании чужих данных для махинаций

В чем клиентка обвиняет ПриватБанк? / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка обвинила финучреждение в использовании ее личных данных в своих целях.

Об этом женщина оставила отзыв на специальном сайте "Минфин".

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Клиентка пишет, что банк восстановил ее доступ к приложению Приват24, которое было заблокировано еще в 2015 году и с того момента она не получала информацию о состоянии своего карточного счета.

Получив выписку по карточному счету, женщина увидела начисление "заоблачных" процентов по договору предоставления услуг за 2006 год, но больше всего ее шокировало другое.

"ПриватБанк использовал мои персональные данные в личных целях, а именно насчитал мне 565 473,70 грн долгов по процентам, а дальше сам банк соответственно со своего личного решения пополнил мой счет на сумму 536 419,70 грн и списал эти средства как отмену штрафов за прошлые периоды."

По мнению пользовательницы, таким образом банк пытался отмыть свои теневые доходы.

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"Я лично не предоставляла ПриватБанку распоряжение пополнять мой счет на сумму более полумиллиона гривен, к тому же принимая во внимание, что в соответствии со ст. 20 указанного выше закона финансовые операции существуют , если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен", – говорится в отзыве.

Женщина отмечает, что ПриватБанк не стал подавать в суд для взыскания с нее задолженности, а якобы незаконно отмыл свои теневые доходы, использовав чужие данные.

"Никакие мои требования к банку относительно предоставления копий документов на основании которых была проведена банком операция пополнения карточного счета не имела успеха – в ответ одни отписки", – уверяет клиентка.

Что ответили в ПриватБанке?

ПриватБанк отреагировал на обвинения и написал в комментариях, что ведет свою деятельность исключительно по законодательству и наоборот пошел клиентке на встречу.

"Как было в вашем случае, из-за отсутствия платежей на счет погашения кредита были начислены штрафы, предусмотренные условиями договора. В свою очередь, банк принял решение и провел частичное списание задолженности с целью предоставить возможность вам погасить просроченную задолженность и обслуживаться в дальнейшем", – написали сотрудники.

Также в банке отметили, что было сформировано и направлено обращение на личную почту женщины, а также официальное письмо с информацией по данному вопросу.

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Как будет работать ПриватБанк в красной зоне?

Работники ПриватБанка сообщили в эксклюзивном комментарии "Сегодня", что денежные учреждения находятся в списке исключений.

Для посещения отделения не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат вакцинации.

Мы также писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и заработал 21,2 млрд. грн.