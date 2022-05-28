Останавливаться не планирует: сколько теперь стоит доллар на черном рынке

Рассказываем, почем торгуют долларом спекулянты на черном рынке 28 мая

Доллар постепенно возвращает свои позиции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Без резких движений, медленно, но уверенно доллар возвращает недавно утраченные позиции и, похоже, нацелен на новый рекорд.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит доллар на черном рынке в субботу, 28 мая.

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Так, по данным специализированного сайта "Курс Украины", утреннее обновление стоимости валют показывает, что средний курс продажи находится на уровне 36,5 грн, а покупки – 36,34 грн.

Самый низкий курс продажи, который удалось найти среди объявлений, – 36,3 грн/долл, а самый высокий – 37,1 грн/долл.

Что будет с долларом на следующей неделе?

Средний курс продажи доллара в Украине в период с 30 мая по 5 июня будет колебаться в рамках 36-38 гривен.

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Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, такая большая разница в прогнозе (2 грн), обусловлена нынешним высоким уровнем спекулятивности рынка.

"Отмена ограничений на курс продажи валюты банками спровоцировала рост гривни против доллара с уровня 38,4 до 36,5 грн. Но в то же время мы получаем новости о дефиците бюджета страны, предстоящем сокращении пенсионных и социальных выплат, задержках кредитования со стороны других стран, а также помним, что в стране еще идет война и разрушения инфраструктуры не прекращаются", – рассказывает эксперт.

По словам Орыщака, это сулит неизбежное падение гривни, рано или поздно. Поэтому при снижении курса продажи доллара украинцы, у кого остались накопления в гривне, постараются снизить риски потери денег от инфляции и девальвации и будут покупать американскую валюту.

Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а Нацбанк разрешил банкам с 21 мая продавать наличную валюту по любому курсу.