Ощадбанк запустил бесконтактную оплату часами SwatchPAY

Ощадбанк и SwatchPAY. Коллаж: "Сегодня"

Ощадбанк запускает бесконтактные оплаты с помощью сервиса SwatchPAY! посредством швейцарских часов Swatch.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Теперь держатели карт Mastercard от Ощада смогут оплачивать покупки часами SwatchPAY! везде, где есть бесконтактный терминал: в супермаркетах, кафе, местах для отдыха, заправках, общественном транспорте и тому подобное", – говорится в сообщении.

Что нужно сделать для настройки оплаты:

установить мобильное приложение SwatchPAY;

добавить в него данные платежной карточки;

активировать часы в магазине Swatch или самостоятельно с помощью смартфона с NFC на базе Android.

К слову, в Украине представлено 13 моделей часов, которые поддерживают сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!.

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Как мы писали ранее, государственную гарантию на полный размер депозитов в Ощабанке начали отменять. Верховная Рада согласилась сделать госбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Напомним, ранее ПриватБанк и Ощадбанк попали на первые места в списке самых прибыльных банков Украины. Причем ПриватБанк лидирует с сильным отрывом – его прибыль оказалась почти в 4,5 раза выше, чем в Ощадбанка.