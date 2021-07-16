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Ощадбанк запустил бесконтактную оплату часами SwatchPAY

16 июля 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сервис работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard

Ощадбанк и SwatchPAY. Коллаж: "Сегодня"

Ощадбанк и SwatchPAY. Коллаж: "Сегодня"

Ощадбанк запускает бесконтактные оплаты с помощью сервиса SwatchPAY! посредством швейцарских часов Swatch.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Теперь держатели карт Mastercard от Ощада смогут оплачивать покупки часами SwatchPAY! везде, где есть бесконтактный терминал: в супермаркетах, кафе, местах для отдыха, заправках, общественном транспорте и тому подобное", – говорится в сообщении.

Что нужно сделать для настройки оплаты:

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  • установить мобильное приложение SwatchPAY;
  • добавить в него данные платежной карточки;
  • активировать часы в магазине Swatch или самостоятельно с помощью смартфона с NFC на базе Android.

К слову, в Украине представлено 13 моделей часов, которые поддерживают сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!.

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Как мы писали ранее, государственную гарантию на полный размер депозитов в Ощабанке начали отменять. Верховная Рада согласилась сделать госбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Напомним, ранее ПриватБанк и Ощадбанк попали на первые места в списке самых прибыльных банков Украины. Причем ПриватБанк лидирует с сильным отрывом – его прибыль оказалась почти в 4,5 раза выше, чем в Ощадбанка.

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